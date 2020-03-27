Şantiyeleri kapattık, işçileri çıkarmayacağız

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı'nın patronu Altan Elmas salgın nedeniyle yarım kalan konut projelerinin ne olacağını açıkladı. "AVM’de gelirlerimiz sıfıra düştü" diyen Elmas, "Salgın nedeniyle ülkelerin içe kapanması ve bununla beraber dünya ekonomisinin büyük ölçüde etkilenmesi ve her ülkenin de kendi içindeki ekonomisinin dibe vurmasını yaşıyacağız, yaşıyoruz da zaten" dedi.

Zorunlu çalışanlar dışında KonutDer üyelerinin şantiyelerini kapattığını anlatan Altan Elmas, "Ufak tefek işlerimiz var onları da dikkatlı bir şekilde yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Ama başkaları ne yapıyor onu bilemiyoruz. Onun dışında bütün sektörler otomotiv, sanayi grubu, perakendecilerimiz AVM'lerimiz, sokaktaki insanımız, esnafımız herkes evine kapanmış durumda. Dolayısıyla duran bir Türkiye var duran bir ülke var, duran bir insanlık var." diye konuştu.

Vatandaş bankalardaki hesabından faiz almaktan vazgeçsin

"Bütün Türkiye'ye burdan çağrı yapmak istiyorum" diyen Altan Elmas şöyle konuştu: "Herkes evinde dururken herkes tüketirken kaybederken herkes bedel öderken bugün bizim bankalarımızda 2.7 trilyon paramız var. Millet olarak bu paranın küçüklü büyüklü sahipleri var ve bu insanlar faiz almaya devam ediyorlar. Bu insanlar yüzde 8, 9, 10 mevduat faizi alıyorlar hesaplarına. Bu olmamalı. herkes elini taşın altına koymalı, bu işten vazgeçmeli."

Sur Yapı olarak hiçbir işçimi çıkarmayacağım

İşçileri çıkarmayın diye herkesin çağrı yaptığını belirten Altan Elmas, "Çok doğru, çok haklılar, evet çıkarmamalıyız. Ben de Sur Yapı olarak bütün çalışanlarıma mesaj gönderdim ve kimseyi işten çıkarmayacağımı vaad ettim. Bu imkanımız el verdiği sürece kaç ay sürerse sürsün çıkarmayacağımı maaşlarını da hesaplarını göndericeğimi vaad ettim." dedi.

Kimse kimseyi kandırmasın faiz sıfırlanmalı

"Kimse kimseyi kandırmasın aldatmasın böyle bir sistem ayakta kalamaz" diyen KonutDer Başkanı Altan, "unun bir an önce Merkez Bankamız mı öncülük yapar devletimiz mi öncülük yapar sivil toplum kuruluşlarımız mı öncülük yapar, TOBB var, TÜSİAD var, MÜSİAD var. Biri öncülük yapıp bu mevudat işindeki faizi sıfırlamamız lazım ve Merkez Bankamızın da faizi sıfırlaması lazım. Ve ona göre bir tedbirler paketi oluşturup o tedbirler paketine göre de ülkeyi ayağa kaldıracak ve bu büyük krizden en az hasarla yürütecek işleri yapmamız lazım" diye konuştu.

AVM'lerde kiracılardan şu anda kira talep edemiyoruz

"Şimdi biz aynı zamanda AVM yatırımcısıyım dört tane AVM'miz var Bursa ve İstanbul olmak üzere." diyen Altan şöyle konuştu: "Orada da mağazalarımız kapatmaya başladı. Sağlık açısından uygun görüldü. Ve hep beraber bir şekilde kapattık. Sadece marketlerimiz ve eczaneler zorunlu bir şekilde açık. şimdi bu insanların maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. çalışanların da kendi içinde bir masrafı var elektriği var, ciddi bir insan yükü devam ediyor AVM'ler tarafından ama gelirlerimiz sıfıra düştü. Şuanda kira talep edemiyoruz mağazasını kapatan insandan neyin kirasını talep edeceğiz, çok mümkün gözükmüyor."

Her AVM sahibinin 10-15 yıllık döviz borcu var

"Oturacağız belki anlaşacağız bir orta yol bulacağız sonuçta, Ama dönüpte kira almayan işçisini de kendi kadrosunda devam ettiren sosyal olarak da görevini yerine getiren AVM'ler toplum nezdinde suçlanmamalı. AVM yatırımcılarının her biri dolar bazında 10 yıllık 15 yıllık kredi ödüyorlar. Dolayısıyla kapalı olduğu sürece bankalara bizlerin de kredi borçları var bankalarda bu kredilere de faiz almamalı. Aksi takdirde AVM'lerde bu işi taşıyacak halde değil. İşler normalleşince dönüp elimizde kendi müesseselerimizi kendimizi öldürmemeliyiz diyorum"