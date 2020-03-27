Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı açıklama

Dünyadaki neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüs salgını için Türkiye'de de üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den getirilen koronavirüs test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi.

Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

Yerli tanı kitleri kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara’da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19’un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.