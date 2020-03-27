DÜNYA

Trump'a koronavirüs sorusu: Neden sürekli 'Çin virüsü' diyorsunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde koronavirüs için "Çin virüsü" ifadesini kullanmıştı. Trump'a neden 'Çin virüsü' ifadesini kullandığını soran gazeteciye yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile gazeteci arasında koronavirüs tartışması yaşanmıştı..

Trump'a ırkçılık tepkisi

ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs için neden 'Çin virüsü' ifadesini kullandığını soran gazeteci, bu ifadenin ırkçı bulunduğunu belirterek "Virüsün etnik kökenle bir ilgisi yok" deyip tepki göstermişti.

"Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor"

Gazeteciye cevap veren Trump ise virüsün Çin'den geldiğini söyleyerek, "Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor" cevabını vermişti. Şimdi ise sosyal medyada Trump ile gazeteci arasındaki bu diyalog gündem oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca açıkladı koronovirüs vaka sayısının en çok arttığı gün oldu
Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Hz. Muhammed'i rüyasında gören kadın
General Motors çalışanların maaşında kesinti yapacak 6500 kişiyi de izne çıkaracak
Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor
Çanakkale'de babasını koronadan kaybetti! İşte öldüren korona günlüğü
Fatih Terim'in gözdesi Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dövülerek bagaja konulan genci polis kurtardı
İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi
8. sınıf 1. dönem konuları LGS 2020 konuları neler MEB açıkladı
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler
Adıyaman'da miniklerin ‘Evde Kal’ mesajı gülümsetti
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Merve Taşkın videoları
Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada
Meşhur Fransız kahvaltısı kruvasan evde nasıl yapılır?