Trump'a koronavirüs sorusu: Neden sürekli 'Çin virüsü' diyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile gazeteci arasında koronavirüs tartışması yaşanmıştı..

Trump'a ırkçılık tepkisi

ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs için neden 'Çin virüsü' ifadesini kullandığını soran gazeteci, bu ifadenin ırkçı bulunduğunu belirterek "Virüsün etnik kökenle bir ilgisi yok" deyip tepki göstermişti.

"Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor"

Gazeteciye cevap veren Trump ise virüsün Çin'den geldiğini söyleyerek, "Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor" cevabını vermişti. Şimdi ise sosyal medyada Trump ile gazeteci arasındaki bu diyalog gündem oldu.