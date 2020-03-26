Havalimanında mahsur kalan yabancı yolculara insani yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan bin 500 kişinin ihtiyaçları için İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti.

İHH; Özbekistan, Afganistan, Türkmenistan ve Cezayir uyruklu vatandaşlara su, bebek bezi, ıslak mendil, çocuk ve yetişkin şampuanı ile kadın hijyen ürünleri ulaştırdı.

İHH Yurt İçi Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, “Türkiye olarak, uçuşların iptal olması dolayısıyla burada mahsur kalmış, sığınacak ve gidecek hiçbir yerleri olmayan bu insanlara iyilik elimizi uzattık” dedi.