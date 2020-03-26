Ebru Polat seksi dansıyla TikTok'u yıktı geçti!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat bir süredir evden çıkmamaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası evine kapanan Polat sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"Delirmeye başladık; öyleyse dans"

Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.

Polat'ın ses getiren dansına takipçilerinden beğeni yağdı.