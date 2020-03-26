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Survivor 2020 29. Bölüm tanıtımı!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölümüyle 27 Mart 2020 Cuma akşamı saat 20.00'de TV8'de...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Survivor 2020'de 27 Mart Cuma günü ekrana gelecek olan 29. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler yemek ödülü için karşı karşıya gelecek. 

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ünlüler ve gönüller arasında rekabet gün geçtikçe kızışmaya başladı. Oyun öncesinde ödülü duyuran Acun Ilıcalı, "Oyunun ödülü açık arttırma, Tatlılar, tuzlular, içecekler hepsi olacak. Yemeği koyacağım, açık arttırmayla kim alırsa o yemeğin sahibi olacak" dedi.

"Survivor Mert ve Barış arasında kavga çıktı": Survivor 2020'de haftalardır açlıkla mücadele içinde de olan yarışmacılar ödül arttıkça gittikçe agresifleşmeye başladı. 

Ünlüler takımı ise ödül oyununda istenilen performansı gösteremediklerinden aralarında kavga çıktı. Mert'in "Bu avantajda yarışmayınca parkurda ısınamıyorsun böyle oluyor" sözüne Barış'ın "Isınmak için değil kazanmak için çıkıyoruz" yanıtı ortalığı geriyor. 

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