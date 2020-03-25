Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret

Türkiye koronavirüs ile mücadelede dünyada örnek ülkeler arasında yer alırken; muhalif çevreler, iktidara saldırmak için fırsat kollamaya başladı.

Katıldığı yayında felaket tellallığına soyunan Özdil, yaşlılara hakaret ederek iyice alçaldı. Özdil canlı yayında yaşlı vatandaşlarımız için 'angut' ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını ile ilgili bir yayına katılan Yılmaz Özdil, İzmir'de salgınla ilgili rakamların elinde olduğunu savunarak, "Alarm durumuna geçilmeli" ifadelerini kullanmış ve tepki toplamıştı.