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Ceza'dan yıllar sonra gelen itiraf

Türkçe rapin önemli isimlerinden Ceza, son katıldığı söyleşide ilk albümü Nefret'i çıkarmak için yıllarca biriktirdiği 3-4 bin albümden oluşan koleksiyonunu sattığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Türkçe Rap'in önemli isimlerinden Ceza, müziğe olan tutkusu, kariyerine başlangıç öyküsü, karşılaştığı zorlukları ve Türkçe Rap'in dünü, bugünü ve yarınını Red Bull Music Festival İstanbul'da katılımcılarla buluşarak anlattı. Sanatçı, ilk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını belirterek "Müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" dedi.

"İlk albümüm için 4 binden oluşan arşivimi sattım"

Müzikseverlere, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında müzik şöleni yaşatan Red Bull Music Festival İstanbul'a ev sahipliği yapan 'Red Bull House of Music' çatısı altında Türkçe Rap'in önemli ismi Ceza, takipçileriyle buluşmuştu. Red Bull'un resmi sitesinde gerçekleşen 'Ceza ile bir Sohbet' başlıklı söyleşide konuşan sanatçı, müziğe olan tutkusunu babasının müziğe olan ilgisiyle keşfettiğini belirtti. İlk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını anlatan Ceza, "Nefret albümümü çıkarabilmek için 3-4 bin albümden oluşan müzik arşivimin tamamını elden çıkardım. Bir başka deyişle müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" diye konuştu.

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