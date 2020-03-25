POLİTİKA

Fahrettin Koca Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç ile ilgili açıklama yaptı

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'coronavirüs tedavisinde başarılı olan hidroksiklorokin etken maddeli bir sıtma ve romatizma ilacının piyasadan neden toplatıldı' sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca "Toplattık çünkü bir anda çılgınca bir saldırı başladı bu ilaca. Karaborsa oluştu bir anda" dedi.

Son paylaşılan rakamlara göre, dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de 45 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ülkemizde 1500'ün üzerine çıktı. Katil korona salgınıyla başından verdiği örnek  mücadeleyle takdir toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisinde başarılı olan hidroksiklorokin etken maddeli bir sıtma ve romatizma ilacının piyasadan neden toplatıldığı sorusuna, ''çılgınca bir saldırı başladı bu ilaca. Karaborsa oluştu bir anda" yanıtını verdi.

Son olarak Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Covid 19 tedavisinde başarılı olan hidroksiklorokin etken maddeli bir sıtma ve romatizma ilacı piyasadan neden toplatıldı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Çılgınca bir saldırı başladı'' 

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Evet doğru. Bu ilacı toplattık. 500 kutuyu piyasadan satın aldık. Satışını da reçeteye bağladık. Corona ile mücadele eden tüm birimlere de dağıtımına başladık. Toplattık çünkü bir anda çılgınca bir saldırı başladı bu ilaca. Karaborsa oluştu bir anda. Daha kötüsü şu, bu bir ilaç sonuçta ve ciddi yan etkileri de olabilecek olan bir ilaç. Doktor kontrolü gerektiren bir ilaç. Bir ilacın böyle bir başı boşluk içinde kullanılması toplum sağlığı için de sıkıntı yaratırdı. Topladık ama elimizde yeter miktarda var ve lisans sahibi firma bu ilacı Türkiye'deki tesislerinde talebimize göre yeniden üretebileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

ABD'ye neden tarama kiti satıldı 

"Amerika'ya 500 bin corona tarama kiti satıyoruz, Çin'den 50 bin tane alıyoruz. Madem eksik var niye satılmasına izin verdiniz?" şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Koca, "ABD'ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD'ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin'den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil. Satılanlar PCR kitleri. Türk firmaların aylık 2 milyona yakın bu kitlerden üretim kapasitesi var. Yani satmaları bizde bir eksiklik doğurmaz. Bize gerektiği kadarını tedarik etme imkanına zaten sahipler. Çin'den aldıklarımız hızlı tanı kiti. Bizdeki normal PCR kitleri 2-2,5 saat kadar hazırlık 1-1,5 saat kadar da test süresinde yani 4 saatte sonuç veriyorlar. Bu da testlerde bizi yavaşlatıyor. Çin'den aldıklarımız ise hızlı. Yani onlarda hazırlık süresi yok. 1 ila 1,5 saat arasında hemen sonucu verebiliyorlar. Bu da büyük avantaj sağlıyor" dedi.

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