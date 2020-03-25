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Aleyna Tilki TikTok hesabından kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan Aleyna Tilki, TikTok uygulamasına sardı. Tilki, uygulama için Macerana şarkısında kalça dansı yaptı. Tilki'nin videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla kendini evinde karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medya uygulamalarında geçirmeye başladı. Video uygulaması TikTok için bir klip çeken Aleyna, dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Kalça dansı yaptı

Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, evde olduğu zamanları değerlendirmek için dans videosu çekti. Yakınlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna, Macerana şarkısında dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının Instagram'dan "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan Aleyna'nın uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

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