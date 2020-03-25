SPOR

Arda Turan Fatih Terim açıklaması

Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim hakkında "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı. 

''Sesi gayet iyi geliyordu''
Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

''Oynayabileceğimi düşünüyorum''
Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir” cevabını verdi. 

EvdeKal çağrısı
"#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, “En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak” açıklamasını yaptı. 

Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, “Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. 

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