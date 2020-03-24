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Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti

Oyuncu Berna Laçin, uzaktan eğitim için açılan kanallarda izletilen boğaz kesme sahnelerine sosyal medya hesabından "Sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Dünyada 17 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde virüsün görülmesinin ardından harekete geçen devlet yetkilileri okulların tatil edilmesine karar verdi. Öğrencilerin derslerde uzak kalmaması adına uzaktan eğitim sistemine geçildi ve öğrenciler dün ilk derslerini gerçekleştirdi.

Öğrencilere boğaz kesme sahnesi izletildi

Ancak dün ekranlara yansıyan bazı görüntüler pek çok velinin tepkisini çekti. Menderes'in idam görüntülerinin ardından bir başka içerikte ise boğaz kesme sahnesine yer verildi. Çocukların ders arasındaki bu görüntüleri ise velilerin tepkisini çekti.

"Küçücük çocuklara bunlar mı gösteriliyor"

Söz konusu içeriklere bir tepki de oyuncu Berna Laçin'den geldi. Twitter hesabından ders aralarında gösterilen görüntüleri paylaşan Laçin, "Şimdi 'bu gerçek mi' diye soracağım ve 'boğaz kesmek tabii gerçek, çocuklar internette neler izliyor' diyen Twitter sapkınları cevap yazacak! Küçücük çocuklara sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor , peki okullarda neler öğretiliyordu acaba? Neler oluyor?"

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