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ATV'nin ekran yüzü Cem Öğretir evde kalanları şarkı söyledi

ATV Ana Haber bületinin sevilen sunucusu Cem Öğretir Koronavirüs için gıtarını eline aldı, YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi.

ATV Ana Haber Bülteni’nin başarılı sunucusu Cem Öğretir, dünyayı saran Koronavirüs salgınının içinde olduğumuz bugünlerde moralleri yükseltmek için gitarını eline aldı.

Sevilen sunucu ATV Ana Haber yayını sonrasında ATV YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi. Öğretir “Birlikte başarmanın en temeli moralli olabilmek. En azından iki şarkıyla size biraz daha moral olması için bunu yapmak istedim. İtalyanlar boşuna yapmıyor, bizler de biraz onlardan taklit edelim. İki şarkı söyleyeceğim; Mazhar Alanson’un “Benim Hala Umudum Var” diğer şarkı da benim şarkım. Bugüne uygun olduğu için seçtiğim “Korkmuyorum” adlı şarkım. Umarım bu zor günler de geçip gidecek ve biz de arkasından el sallayacağız.” diyerek şarkıları seslendirdi.

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