MEDYA

Canlı yayında haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı.

KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Olivia Culpo kimdir aslen nereli işte dünyanın en seksi kadını
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli gelişmeyi paylaştı
Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'ndaki iki kişide koronavirüs çıktı
Ekonomik destek paketi Meclis'te! Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek
65 yaş üstü 3 kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
İngiltere'de koronayı yenen Sude Şensoy hastalığı nasıl yendiğini anlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bingöl'de yere yığılan vatandaşa virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
Bilim Kurulu üyesi Ahmet Demircan'dan coronavirüsü için ‘bağışıklık’ uyarısı
Medipol Hastanesi kimin Medipol Hastanesi'nin sahibi Fahrettin Koca nereli?
Torunlardan dedelerine ve ninelerine 'evde kalın' çağrısı
Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncularından canlı yayın
Marketler kapanıyor mu marketlerin yeni çalışma saatleri
Donald Trump'a koronavirüs şakası
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başvurular nereye yapılacak?