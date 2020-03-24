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Torunlardan dedelerine ve ninelerine 'evde kalın' çağrısı

Bursa'da bir grup minik öğrenci yaşlılara seslenip evde kalmaları gerektiğini anlattı. Minikler korona virüs ile mücadele kapsamında bir insanın ne yapması gerektiğini video klip eşliğinde anlattı.

Korona virüs dünyada ve Türkiye'de ölümlere neden olurken, sokağa çıkmaları sakıncalı ve yasak olduğu halde evlerinde oturmak yerine dışarıda gezmeyi tercih eden yaşlıların görüntüleri en çok gençleri üzüyor.
Sağlık Bakanlığının 'evde kalın, yaşlılarımız ile temas kurmayın' çağrısına kulak veren milyonlarca genç nüfus günlerdir yaşlı olan aile fertleriyle görüşmeme sıkıntısını çekerken, yaşlıların bu umursamaz tavırları başta torunları olmak üzere tüm evlatlarını düşündürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi'nde bulunan Yüksel Bodur İlkokulu 4/A öğrencileri konuyla ilgili hazırladıkları videoda korona virüsten nasıl korunulacağını maddeler halinde anlattı. Minik öğrenciler, hazırladıkları video klipte yaşlılar için bir kez daha gençlere seslenerek, "Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin" çağrısında bulundular.

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