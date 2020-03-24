Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in sağlığı hakkında açıklama

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve eşinden sonra teknik direktör Fatih Terim'in de Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Galatasaray'dan açıklama

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

'Hafif öksürüğü var'

Profesör Doktor Dilek Arman, Haber Global'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Çok hafif bir öksürüğü var. Kulüp doktoruyla aynı hastanade çalıştığımız bu gibi durumlarda direkt danışıyorum. Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var."