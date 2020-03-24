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Sunucu Piers Morgan karantina yasakların uymayanları sert eleştirdi

İngiltere2nin dünyaca ünlü sabah programı sunucusu Piers Morgan, karantina tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanları sert dille eleştirdi. Morgan canlı yayınlanan sabah programında karantinaya uymayanlara 'moron' dedi.

İngiliz televizyon yayıncısı, gazeteci, yazar ve sabah programı sunucusu Piers Morgan, koronavirüs salgını sebebiyle karantina kısıtlamalarına uymayarak park bahçelerde gezen insanları sert bir dille eleştirdi. Morgan "Başkalarının hayatlarını ve kendi hayatlarını riske atıyorlar" dedi. Morgan, İngiltere'de hafta sonu çekilen ve kalabalıkları sahil kenarında gezerken gösteren görüntüleri işaret ederek, "evet, bunların hepsi moron, evet kendi hayatlarını ve başkalarının tehlikeye atıyorlar, evet cahiller ve anlamıyorlar" dedi.

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