Konya Selçuklu'da zabıta ekiplerinden örnek davranış
KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri, İbrahim amcanın alışverişini yapıp evine kadar eşlik etti.
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde zabıta ekipleri, İbrahim amcanın alışverişini yapıp evine kadar eşlik etti.
Selçuklu Belediyesi, İbrahim amcanın ev şartlarının düzeltilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
İbrahim Amcamızın ev şartlarının düzeltilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı başlattık.— Ahmet Pekyatırmacı (@a_pekyatirmaci) March 23, 2020
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