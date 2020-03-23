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Konya Selçuklu'da zabıta ekiplerinden örnek davranış

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri, İbrahim amcanın alışverişini yapıp evine kadar eşlik etti.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde zabıta ekipleri, İbrahim amcanın alışverişini yapıp evine kadar eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi, İbrahim amcanın ev şartlarının düzeltilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

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