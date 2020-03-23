DÜNYA

Korona virüs İspanya'da sağlık sistemini çökertti!

İSPANYA’da 28 bin 603 korona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, korona virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs, Avrupa’yı yeni merkez üssü haline getirdi. İspanya’da toplam korona virüs vakası 28 bin 603’e, korona virüse bağlı ölümler ise 3 bin 107 kişiye ulaştı. 

İspanya’da her geçen gün artan korona virüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi. İspanya’da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor.

Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

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