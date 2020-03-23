Mete Yarar ile Deniz Zeyrek'in koronavirüs kavgası evlere şenlik!

Dünya'nın son bir haftadır yoğun etkisi altına girdiği koronavirüs tüm ülkelerde zor günler yaşatırken, Türkiye'de de tedbirler arttı.

Dün akşam ekranlara gelen Habertürk Gündem programında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Güvenlik uzmanı Mete Yarar ve Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında, yaşanan koronavirüs tartışması sosyal medyada günün konuşulanı oldu.