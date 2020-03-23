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Mete Yarar ile Deniz Zeyrek'in koronavirüs kavgası evlere şenlik!

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in moderaötörlüğünü yaptığı 'Habertürk Gündem' programında gazeteci- yazar Deniz Zeyrek ile güvenlik uzmanı Mete Yarar arasında yaşanan coronavirüs tartışması ilginç anlara sahne oldu.

Dünya'nın son bir haftadır yoğun etkisi altına girdiği koronavirüs tüm ülkelerde zor günler yaşatırken, Türkiye'de de tedbirler arttı.

Dün akşam ekranlara gelen Habertürk Gündem programında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Güvenlik uzmanı Mete Yarar ve Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında, yaşanan koronavirüs tartışması sosyal medyada günün konuşulanı oldu. 

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