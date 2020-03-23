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Taksim'de hastaneden kaçan karantina altındaki kadın yakalandı!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüse şüphesiyle karantinada tutulan genç kız, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından Taksim meydanından yakalanan genç kız, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

Derya isimli genç kız, korona virüs şüphesiyle hastanede tutulurken camdan atlayarak kaçtı. Bir taksiye binen genç kız, hastaneden uzaklaştı. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Taksim meydanında taksi durdurulurken, genç kız koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekipleri genç kızı meydanda yakaladı.

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