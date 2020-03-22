SAĞLIK

Sağlık çalışanları güvende mi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, son iki günde vaka sayısında artış olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının bitme noktasına geldiğini anlatan Karaosmanoğlu, herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, sağlık çalışanlarının bitme noktasına geldiğini söyledi.

Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür eve gitmediğini ve otelde kaldığını ifade eden Karaosmanoğlu, ev kiralamak istediklerinde ise ev sahiplerinin bundan kaçındığını anlattı.

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