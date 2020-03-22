Sağlık çalışanları güvende mi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, sağlık çalışanlarının bitme noktasına geldiğini söyledi.

Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür eve gitmediğini ve otelde kaldığını ifade eden Karaosmanoğlu, ev kiralamak istediklerinde ise ev sahiplerinin bundan kaçındığını anlattı.