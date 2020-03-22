GÜNCEL

Polisler arasındaki ilginç diyalog sosyal medyada büyük beğeni aldı

Bir sosyal medya hesabından yayınlanan polisler arasında geçen telsiz konuşması görüntüleri taktir topladı. Merkeze bilgi veren bir ekip, çağrıldıkları yere gittiklerini ve kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, "Yumurta, kereviz, süt, portakal. Ayrıca 6 numaranın ekmek ihtiyacı vardı" diye anons etmesi merkezdeki arkadaşlarını güldürdü. Hızla yayılan videoya çok sayıda yorum yapılarak polis teşkilatına teşekkür edildi.

"Evde kal" çağrılarına uyan ve dışarıya çıkamayan vatandaşların imdadına polisler yetişiyor.

Bir çok yerde belediyeler, evden dışarıya çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için çeşitli çözümler oluştururken; bazı yerlerde bu hizmeti polisler yapıyor.

Nerede çekildiği belli olmayan bir telsiz konuşması ise sosyal medyada hızla yayıldı.

"6 numaranın ekmek ihtiyacı vardı"

Bir polis telsizinin yer aldığı video, göreve giden ekiple merkez arasında geçiyor.

Ekibin telsizden yaptığı anonsta, “Gerekli ihtiyaçları karşılanmış. Yumurta, kereviz, süt, portakal. Ayrıca 6 numaranın da ekmek ihtiyacı vardı. Talebi karşıladık. Bölgemizde normaldeyiz” diyor.

Videoyu izleyen onlarca kişi, polis teşkilatına teşekkür ederken; bazı kişiler saat 21.00’da sağlıkçılar için yapılan alkışlamanın saat 20.00’da da polisler için yapılması gerektiğini dile getirdi.

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