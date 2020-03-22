65 yaş üstü teyze dışarı çıkarken polis otosu siren sesini duyunca içeri kaçtı!

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla yurt geneli 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları duyuruldu.

Türkiye'de insanların çoğu bu karara uyarken, bazı gelen görüntülerde insanların yine de dışarı çıkmaya çalıştıkları görüldü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, 65 yaş üstü bir teyzenin tam dışarıya adımını attığı anda çalan polis otosu siren sesini duyunca tekrar geri içeriye kaçtığı anlar güldüren anlar yaşattı.