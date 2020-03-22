65 yaş üstü teyze dışarı çıkarken polis otosu siren sesini duyunca içeri kaçtı!
Türkiye geneli 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmalarının önüne geçmek için alınan tedbirler arttırılırken, sosyal medyada yayılan bir videoda 65 yaş üstü bir teyze evden çıkarken polis otosu siren sesini duyunca içeri kaçtığı görüntüler güldüren anlar yaşattı.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla yurt geneli 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları duyuruldu.
Türkiye'de insanların çoğu bu karara uyarken, bazı gelen görüntülerde insanların yine de dışarı çıkmaya çalıştıkları görüldü.
Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, 65 yaş üstü bir teyzenin tam dışarıya adımını attığı anda çalan polis otosu siren sesini duyunca tekrar geri içeriye kaçtığı anlar güldüren anlar yaşattı.