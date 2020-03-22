DÜNYA

İspanya'da koronavirüs nedeniyle aç kalan güvercinler yiyecek taşıyan kadına saldırdı

İSPANYA’nın Benidorm şehrinde koronavirüs karantinası nedeniyle boşalan sokaklarda aç kalan güvercinler, elinde yiyecek paketleri taşıyan kadına saldırdı.

Süpermarketten yiyecek paketleriyle çıkan kadının peşine takılan güvercinlerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Uzmanlar, koronavirüs salgını ve karantina önlemleri nedeniyle sokakların boşaldığını ve insanların kuşları artık besleyemediklerini, bu yüzden aç kalan güvercinlerin yiyecek taşıyan kadını gördüklerinde saldırıya geçtiklerini belirtti.

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