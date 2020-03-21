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Gece kulübünde dans ederek hırsızlık pes dedirtti

İstanbul Beyoğlu’nda bir gece kulübüne eğlenmek için gelen bir kızın cüzdanı, aynı arkadaş grubunda yer alan bir başka kişi tarafından ‘dans’ ederek çalındı. Eğlence mekanında yaşanan hırsızlık pes dedirtti.

Olay, 10 Mart tarihinde saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir pasaj içerisindeki eğlence yerinde meydana geldi. İddiaya göre Melisa A.(20), arkadaş grubuyla birlikte eğlenmek için söz konusu gece kulübüne geldi. Çantasını oturduğu koltuğa bırakan Melisa A., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye başladı. O esnada eğlence yerindeki Yasin K. (19), koltuktaki çantayı gözüne kestirdi. Dans eden Melisa A.’nın hareketlerini takip eden Yasin K., dans ederek her şey olağanmış gibi davranmaya başladı. Zaman zaman çantayı kontrol eden zanlı, kısa bir süre sonra kızın sırt çantasındaki cüzdanı el çabukluğu ile alarak beline sakladı. Dans eden şüphelinin rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına da yansıdı.

Melisa A.’nın şikayeti üzerine gece kulübündeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin Yasin K. adlı kişi olduğunu belirledi. Ekipler, K.’yı Kuloğlu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yapılan sorgusunda daha önceden de 'açıktan hırsızlık' suçundan poliste kaydının olduğu anlaşıldı. Şüpheli Yasin K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Yasin K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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