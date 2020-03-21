DÜNYA

İran’da 5 yaşındaki çocuğa koronavirüsten korusun diye alkol içirdiler

İran’da bir ailenin korona virüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içirdiği 5 yaşındaki çocuk komaya girdi. Sahte alkol içerek hayatını kaybeden sayısı ülke genelinde 194’e yükseldi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeni ile insanlar kendi önlemlerini almaya sürdürüyor. İran’da korona virüsten koruduğu düşüncesiyle sahte alkol içen kişiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İran’da sahte alkol nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e yükseldi. Öte yanda İranlı bir aile 5 yaşındaki çocuklarına korona virüsten koruması için alkol içirdi. Doktorların yaptığı açıklamada korona virüsten koruması için alkol içirilen çocuğun komada olduğunu, iki gözünü kaybettiğini bildirdi.

İran’da korona virüs vakaları 20 bin 610’a, ölenlerin sayısı bin 556 kişiye ulaştı.

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