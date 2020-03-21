Ali Babacan’dan corona uyarısı: Açıklanan tedbirlere uyalım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi.

Vatandaşların Miraç Kandili’ni ve Nevruz Bayramı’nı kutlayan Babacan, ardından corona virüsü salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Corona virüsü konusunda yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Babacan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

*Bugün Orta Asya'dan Orta Doğuya milyonlarca insana umudu müjdeleyen bir gün. Bugün Nevruzu, yeni günü karşılamanın heyecanı içerisindeyiz .Bugün aynı zamanda insani değerlerin yükselişini sembolize eden Miraç Kandil'ini kutluyoruz.

*Ülkemizde ve dünyada corona virüsü salgını hızla yayılmakta. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem geçiyoruz. Açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım. Kalabalık mekânlardan uzak duralım. Hijyene dikkat edelim. Yaşlılarımızı koruyalım. Bu vesileyle corona virüsü salgınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar Nevruz Bayramınız kutlu Miraç Kandiliniz mübarek olsun.