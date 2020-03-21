MEDYA

Arka Sokaklar 548. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 548. yeni bölümüyle 27 Mart 2020 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 27 Mart 2020 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İmam Cuma namazını Facebook'tan kıldırdı
Uzmanlık eğitimi alan hekimlere görevlendirme
İtalya'da ölü sayısı bir günde 627 kişi arttı!
Koronavirüs genelgesiyle, Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüslü hasta sayısını açıkladı! Ölü sayısı arttı
İtalya'da dehşet veren görüntüler! Ölümler artık sokağa taştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 13. bölüm 2. fragmanı
Bugün kandil mi 21 Mart ne kandili var Diyanet
Tutunamayanlar 11. bölüm 2. fragmanı
Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali
Miraç Kandilinde oruç tutulur mu Diyanet nasıl niyet edilir?
Ankara'da koronavirüs tehdidine rağmen asker uğurlaması
2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor?