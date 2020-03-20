Türkiye için korkunç rakam Medipol Üniversitesi hocası Prof. Dr. Akkoyunlu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan Medipol Üniversitesi'nin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu'nun Türkiye'deki koronavirüslü hastalarla ilgili yaptığı açıklama kafaları karıştırırken korkuyu da büyüttü.

Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Muhammet Emin Akkoyunlu, Habertürk TV canlı yayınında şunları anlattı:

-Fırtınaya yeni giriyoruz. 1 vaka tespit ettiyseniz bunun karşısında toplumda gezen tespit edemediğiniz 400 vaka var demektir. (359X400) Her ölüm vakası için tespit edemediğiniz arkada 1000 civarında vaka var demektir. Salgın şu anda daha yeni başlıyor. Bugün alacağımız önlemler hızı ancak 2 hafta durduracak.



Ebru Baki bunun üzerine hesap yaptı ve 'biz şu anda 145 binlerdeyiz' dedi. Profesörde 'Tahmini vaka sayısı bu civarda' açıklamasını yaptı.