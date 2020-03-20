POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 21.00'da Kısıklı'daki konutundan sağlık personeline alkışlarla destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımında, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadeleri yer aldı. 

Erdoğan, videoda yer alan konuşmasında, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğa, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini kalbine götürerek verdiği selamın ardından, "Günün selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim" dedi.

Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı 

Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yurt dışından gelenler karantina kuralına uymadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüslü hasta sayısını açıkladı! Ölü sayısı arttı
2021'e ertelenmesine rağmen EURO 2020'nin adı değişmeyecek
Bursa Şehir Tiyatrosunda koronavirüs rekoru
Koronavirüs genelgesiyle, Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi oldu
Trump korona Beyaz Saray'a sıçramaz dedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan İdlib şehidi Ramazan Nayir'in babasını aradı başsağlığı diledi
'Taht Oyunları'nın yazarı, karantinada serinin yeni kitabını yazıyor
Miraç Kandilinde oruç tutulur mu Diyanet nasıl niyet edilir?
Türkiye için korkunç rakam Medipol Üniversitesi hocası Prof. Dr. Akkoyunlu açıkladı
Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor?
Başak Demirtaş hapistekiler için koronavirüs tahliyesi istedi
Sürü bağışıklığı nedir Koronavirüs ne zaman bitecek?