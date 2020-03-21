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Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali

KONYA'da şehirler arası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, koronavirüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğun kalabalığın olduğu o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KONYA'da şehirler arası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.

Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti.

O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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