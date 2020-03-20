TRT Haber'in yurt dışı görevinden dönen personeli evde izole edildi

Yurt dışı görevden döndüler. Tedbir amaçlı 14 gün evde izole edildiler. TRT Haber muhabir ve kameramanları "evde kal" uygulamasına 12 gün önce başladı. 14 gün evde nasıl geçiyor, izole hayat nasıl? Deneyimlerini anlattılar...

Deneyimlerini anlattılar.

TRT Haber muhabiri Özlem Öztürk, "Açıklamaları burada dinleme imkanım var, onları dinledikten sonra haber yazıyorum ve haber merkezine gönderiyorum. Bir taraftan bu izole, 14 günlük süreci dış dünya ile teması en aza indirerek geçiriyorum bir yandan da ofise destek evden çalışmalarımı sürdürüyorum." diyerek izole sürecini anlattı.

Çalışanlar bu süreçte evde diğer ev üyelerinden izole bir ortamda kalıyor. Ortak alanlarda ise maske kullanıyorlar.

"Herhangi bir ateş, ağrı sızı, belirti hissetmesem dahi, hasta olmasam dahi ben evde fazlasıyla bütün önlemlerimi almaya çalıştım diye konuşan TRT Haber muhabiri Züleyha Cebeci, "Misafir kabul etmedim, misafirliğe gitmedim. Bu süreçte kesinlikle dışarıya adım atmadım, kimseyle görüşmedim. Aslında bu önlemlerin çok hayati olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzolasyon sürecinde TRT Haber personeli çalışmayı evden sürdürüyor. Haber merkezlerine destek veriyor.

TRT Haber muhabiri Nisa Efendioğlu ise, "Bu sürenin verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bir yandan haber yazıyorum bir yandan çeviri yapıyorum, kanal için gerekli olan çevirileri. Bir yandan da kitap okuyabiliyorum. Daha önce yapmaya fırsat bulamadığım işleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar süreç tamamlandığında doktor muayenesinin ardından görevlerine geri dönecek.