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Dükkana gelen toptancı hapşırınca ödleri koptu! Kaçacak yer aradılar

ZONGULDAK'ta halı satılan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla birlikte çalışan ve müşteriler kaçacak yer aradı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Soğuksu Semti'nde halı satan Mahmut Ay'ın iş yerinde dün öğle saatlerinde Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı, iş yerinde hapşırınca çalışanlar ve diğer müşteriler kaçıştı.

Resmen ödleri koptu

İş yeri sahibi Mahmut Ay ise oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Mahmut Ay ve iş yerindekiler panik yaşadı. 

İş yerindekiler daha sonra anlık stresle gülme krizine girdi.

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