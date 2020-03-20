Türkiye saat 21.00'da doktor ve hemşirelerini evinden alkışladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından unutulmadı.

Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için tüm Türkiye'de vatandaşlar alkış tuttu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk, 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek verdi

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Q0XBlxaJwF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020