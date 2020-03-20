Jandarmanın ikna faaliyetleri sonuç veriyor, 1 terörist daha teslim oldu

İl jandarma komutanlığı ekipleri ikna yolu ile terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Sorej Palu kod Burhan Üstündağ isimli bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Üstündağ, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim oldu. Teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği öğrenildi.