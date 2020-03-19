SP

Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisi de basın mensuplarına bu kararı duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak
Fransa İçişleri Bakanı: Koronavirüs karantinasını çiğneyenler birer embesil
Trump Twitter'dan duyurdu: Kazanacağız!
Asya ülkelerinde ikinci dalga koronavirüs salgını endişesi yaşanıyor
Ağaoğlu: Bu olayda bir tane oyuncumuzu kaybettik
ÖSYM YKS geç başvuru süresini uzattı bakın süre hangi tarihe ertelendi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüs salgını bitsin diye yaptıkları ağızları açık bıraktı 25 bin kişi toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
ÖSYM'den 9 sınavın tarihinde koronavirüs değişikliği
Milyonların takip ettiği koronavirüs haritasına Türk imzası
Korona virüsünün ortaya çıktığı gemi Küba’ya demir attı
ATV Müge Anlı canlı yayında baraj gölünde vahşet! Özcan Eren'in paraçlanmış cesetleri bulundu
Krematoryum yetersiz kaldı, tabutlar askeri araçlarla taşındı
Adana'da 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı