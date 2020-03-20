MEDYA

Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 28. yeni bölümüyle 26 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 24 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı
İtalya'da ölü sayısı 3 bin 405'e yükseldi
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'online' koronavirüs testi
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 74. bölüm 2. fragmanı
Zümrüdüanka 9. bölüm fragmanı
ÖSYM'den 9 sınavın tarihinde koronavirüs değişikliği
Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Prof. Dr. Ateş Kara: Mutlaka önlemleri almamız lazım
Esra Akkaya annesi ve evlatlığı ile koronavirüsten kaçıp Türkiye'ye geldi
Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
Sağlık Bakanlığı yayınladı! Koronavirüs (Covid-19 ) riskine karşı 14 altın kural