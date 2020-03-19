DÜNYA

Koronavirüs salgını bitsin diye yaptıkları ağızları açık bıraktı 25 bin kişi toplandı

Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklanırken vatandaşlar evden çıkmayın uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıları dikkate almayan on binler virüsten korunmak için toplu dua etti. Görüntüler sosyal medyada TT oldu.

Bangladeş'de koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüsten korunma duası için toplandı. Organizatörler toplu duaya katılımın 25 bin civarında olduğunu duyurdu.

Bölgenin polis şefi Tota Miah, on binden fazla insanın etkinliğe katıldığını doğruladı. Miah, yaptığı açıklamada toplanmak için resmi bir izin alınmadığını ifade etti.

Bangladeş hükümetinin ülke genelinde okulları kapatması ve toplu organizasyonlardan uzak durun çağrısı üzerine sosyal medyada yayılan toplu dua görüntüleri tepki çekti.

168 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 14 koronavirüs vakası açıklandı. Yetkililer ise yapılan test sayısının yetersiz olduğunu ve daha çok insanda virüs olabileceğini belirtiyor. (euronews türkçe)

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