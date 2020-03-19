Doktor Güle Çınar'ın videosunun tam hali! Olay olan sözler
Sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla Uz. Dr. Güle Çınar koronavirüse ilişkin 'eğitim seminerinde' yaptığı konuşmada sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.
Sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video gündeme oturdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz. Dr. Güle Çınar koronavirüse ilişkin 'eğitim seminerinde' yaptığı konuşmada "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar” diyor.
Doktor açığa alındı
Söz konusu video bir kesit olarak sosyal medyadan yayınlanınca Doktor Güle Çınar hakkında çalıştığı hastane soruşturma başlattı. Gelen son haberlere göre Güle Çınar açığa alındı. Hastane yönetimi söz konusu videoyu çeken kişinin bulunması için de soruşturma başlattı.