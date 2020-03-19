Müge An'da Manisa'da baraj gölünde vahşet!

ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmalarında Manisa Sevişler Baraj gölünde bulunan kesik insan kolu ve bacağı dehşete düşürdü. Ceset parçalarının kayıp 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu tahmin ediliyor. Olay ile ilgili en büyük şüpheli ise Özcan Eren'i en son gören Veteriner Mehmet bey. Veteriner Mehmet'in doktor raporu kafalarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı canlı yayına gelen olay itirafta kan dondurdu.

Manisa Soma'dan şubat ayında kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ederken, cumartesi günü Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu. Gelen ihbarlar sonunda arama yapan Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dünde yeni delil aramaya devam etti.

Ekipler dünde yaptıkları aramalarda insan bedenine ait bir parça daha buldu ve kalan parçaları barajda aramaya devem ediliyor. Olayın ile ilgili en büyük şüpheli ise Özcan Eren'in en son gören kişi olan veteriner hekim Mehmet bey.