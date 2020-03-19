DÜNYA

Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan koronavirüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Filistin'de koronavirüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor.

Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan koronavirüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı.

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