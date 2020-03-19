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Didem Aslan ALO 184’ü canlı yayında koronavirüs için aradı sonuç bakın ne

Haber Türk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, koronavirüs danışma hattı olarak tayin edilen ALO 184'ü canlı yayında aradığında "En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" cevabı ile karşılaştı.

Haber Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında Koronavirüs şüphesi olan hastaların ne yapması gerektiği ele alındı.

T24'ün haberine göre Arslan, ALO 184'ü canlı yayında test etmek amacıyla aradı. Telesekretere bağlanan Arslan, "Aramanız Koronavirüs hastalığı ile ilgili mi? Kendinizde ya da yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ateşiniz var mı? Nefes alıp verme zorluğunuz var mı?" sorularının tümüne "Evet" yanıtını verdi.

Soruların ardından telesekreter, "Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız" diyerek Arslan'ı hattan düşürdü.

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