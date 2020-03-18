Korkutan videoya yalanlama geldi

Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, 'Hekim Semineri' başlığıyla paylaşılan ve hasta sayısının binlerle ifade edildiği videoda anlatılanların doğru olmadığını söyleyerek vakaların illere göre dağılımlarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.