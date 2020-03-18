POLİTİKA

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısında mesafeler korundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından yapılan toplantıda, masa çevresinde oturanların arasında boşlukların olduğu görüldü.

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ARALAR AÇIK BIRAKILDI
Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı....

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