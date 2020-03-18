SAĞLIK

KKTC'de corona virüsten karantinada olanlar dans ettiler!

Korona virüsün dünyaya hızla yayılmasından sonra birçok ülkeden ilginç görüntüler gelmeye başladı. İtalya'da balkonlardan şarkı söyleyenler, tenis maçı yapanlar yahut dans edenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karantina otelinde olan bir turistin dansı ilgi çekti.

Turistler, KKTC Sağlık Bakanı, Otelciler Birliği ve Kıbrıs halkının dışarıdan kendilerine verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni görüntülere göre, her kattaki ihtiyaç istasyonlarına çay-kahve, su ısıtıcıları ve bardak tedariği yapıldığı görüldü.

10 Mart'tan itibaren karantinadaki turistlerin 14 günlük karantina süreci 24 Mart'ta sona erecek.

Hem kendi kendine hem de personelle dans etti 

Otelde bütün koridorlara müzik yayını yapılmaya da başlandı. Bu sırada bir turist odasından çıkarak koridorda hem kendi başına, hem de personelle dans etti.

Turistlerin büyük bölümü de otel bahçesine çıkarak çeşitli gösterilerle personele teşekkür etti.

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