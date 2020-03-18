KKTC'de corona virüsten karantinada olanlar dans ettiler!

Turistler, KKTC Sağlık Bakanı, Otelciler Birliği ve Kıbrıs halkının dışarıdan kendilerine verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni görüntülere göre, her kattaki ihtiyaç istasyonlarına çay-kahve, su ısıtıcıları ve bardak tedariği yapıldığı görüldü.

10 Mart'tan itibaren karantinadaki turistlerin 14 günlük karantina süreci 24 Mart'ta sona erecek.

Hem kendi kendine hem de personelle dans etti

Otelde bütün koridorlara müzik yayını yapılmaya da başlandı. Bu sırada bir turist odasından çıkarak koridorda hem kendi başına, hem de personelle dans etti.

Turistlerin büyük bölümü de otel bahçesine çıkarak çeşitli gösterilerle personele teşekkür etti.