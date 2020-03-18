Şarkıcı Yalın hayranları için Instagram üzerinden konser verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs, Türkiye'ye de geldi. İlk ölümün yaşandığı Türkiye'de binlerce vatandaş evine kapandı. Ünlü şarkıcı Yalın ise evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral vermek için Instagram hesabından mini bir konser verdi.

INSTAGRAM'DAN KONSER VERDİ

Dün sabah saatlerinde ilk kez İnstagram'dan canlı olarak dinleyicileriyle buluşacağının müjdesini veren şarkıcı, "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka... Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız. Yoğun istek üzerine, dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22: 00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" demişti.

HAYRANLARININ İSTEKLERİ CANLI CANLI OKUDU

Yaklaşık 16 yıldır şarkı söylediği ve sayısız konsere çıktığını söyleyen Yalın, en çok bu konserinde heyecanlandığını söyledi. Instagram'dan canlı yayın yaparak konser veren şarkıcı şarkı aralarındaki konuşmalarını kısa tutarak hayranlarının istek parçalarını okudu.

"SON BİR HAFTADIR KENDİMİ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM"

Akşam saatlerinde hayranlarına verdiği sözü tutan Yalın, gelen yoğun talepkarşısında konser bitiminde hayranlarına teşekkür etti. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Yalın, duygularını şu sözlerle anlattı: "İlginize çok teşekkür ederim. Şu an 200 bin oldu toplam izlenme. Umarım iyi gelmiştir ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE EVDEN KONSER VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü grup Coldplay, Amerikalı rapçi Lizzo gibi isimler de açtıkları canlı yayınlarla, hayranlarına moral vermişti.