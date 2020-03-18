MAGAZİN

Şarkıcı Yalın hayranları için Instagram üzerinden konser verdi

Başarılı müzisyen Yalın, koronavirüsünün bulaşıcı etkisinden dolayı yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden mini bir konser verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs, Türkiye'ye de geldi. İlk ölümün yaşandığı Türkiye'de binlerce vatandaş evine kapandı. Ünlü şarkıcı Yalın ise evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral vermek için Instagram hesabından mini bir konser verdi.

INSTAGRAM'DAN KONSER VERDİ

Dün sabah saatlerinde ilk kez İnstagram'dan canlı olarak dinleyicileriyle buluşacağının müjdesini veren şarkıcı, "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka... Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız. Yoğun istek üzerine, dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22: 00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" demişti.

HAYRANLARININ İSTEKLERİ CANLI CANLI OKUDU

Yaklaşık 16 yıldır şarkı söylediği ve sayısız konsere çıktığını söyleyen Yalın, en çok bu konserinde heyecanlandığını söyledi. Instagram'dan canlı yayın yaparak konser veren şarkıcı şarkı aralarındaki konuşmalarını kısa tutarak hayranlarının istek parçalarını okudu.

"SON BİR HAFTADIR KENDİMİ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM"

Akşam saatlerinde hayranlarına verdiği sözü tutan Yalın, gelen yoğun talepkarşısında konser bitiminde hayranlarına teşekkür etti. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Yalın, duygularını şu sözlerle anlattı: "İlginize çok teşekkür ederim. Şu an 200 bin oldu toplam izlenme. Umarım iyi gelmiştir ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE EVDEN KONSER VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü grup Coldplay, Amerikalı rapçi Lizzo gibi isimler de açtıkları canlı yayınlarla, hayranlarına moral vermişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NASA da Corona virüsün altında kaldı çalışanlarını eve yolluyor
Mesut Özil: Bana Türk domuzu deyip saldırdılar
HDP'li Meral Danış Beştaş Almanya dönüşü karantinaya girmedi tepkilere bakın ne yanıt verdi!
MSB Suriye'de 4 PKK'lı terörist öldürüldüğünü duyurdu
Metin Feyzioğlu'ndan af talebi! Acilen infaz indirimi yapılmalı
 Bekir Pakdemirli'den gıda stoklarıyla ilgili flaş açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İbrahim Kalın Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı
Koronavirüsü Bill Gates mi üretti işte o 5 yıl önceki konuşması
Hale Koca kimdir yaşı kaç Fahrettin Koca eşi ne iş yapıyor?
Corona virüsünde müjdeli haber geldi: Hastaneler kapandı
Merve Hasman İtalya'da yaşananlar coronavirüs vakasını ağlayarak anlattı!
Fahrettin Koca nereli kimdir babası yıllar önce anlatmış
İstanbul'da karantina yurdunda ilk sabah! Kameraya el salladı
Çanakkale Zaferi kısa mesajları resimli 18 mart tebrik sözleri