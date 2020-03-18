MEDYA

Baraj 2. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 2. yeni bölümüyle 24 Mart 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Baraj 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 24 Mart 2020 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Soylu'dan tepki çeken o görüntüler için açıklama
Sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama
Nüfus müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı
Koronavirüs dünyayı etkilerken Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 13. bölüm fragmanı
Tutunamayanlar 11. bölüm fragmanı
Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı 2020 18 Mart yıldönümü
Savaşçı 97. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 102. bölüm 2. fragmanı
18 Mart sözleri kısa Çanakkale Zaferi sözleri 2020
Babil 9. bölüm ön izleme
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020 18 Mart kaçıncı yılı?