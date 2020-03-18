MEDYA

Mucize Doktor 27. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 27. yeni bölümüyle 19 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 19 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Soylu'dan tepki çeken o görüntüler için açıklama
Sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama
Nüfus müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı
Koronavirüs dünyayı etkilerken Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İspanya'da hastaneler koronavirüs vakalarıyla baş etmekte zorlanıyor
Bakanlar ile öğrenciler arasında samimi görüşme
Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı 2020 18 Mart yıldönümü
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim
Karantinadaki yolcu otobüsten indirildi
18 Mart sözleri kısa Çanakkale Zaferi sözleri 2020
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020 18 Mart kaçıncı yılı?