Bakanlar ile öğrenciler arasında samimi görüşme
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtları boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmeye dahil oldu ve gençlerden helallik istedi.
Dünyada birçok ülkenin koronavirüs etkisi altına girmesinin ardından yurt dışında yaşayan Türkler, güvenli gördükleri ülkelerine dönmek için başvuruda bulundu. 3 bini aşkın Türk vatandaşının yurda dönüşü bugün itibarıyla başladı. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, öğrencilerin kullandığı yurt binalarına yerleştirildi.
Öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nun misafiri
Eşyalarını toplayıp yurtlardan ayrılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefondan dahil oldu.
Öğrencilerden helallik aldı
Bakan Koca, durumun önemini öğrencilere anlattı ve helallik istedi. O anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştı.
Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştirirken büyük bir fedakarlık örneği gösteren gençlerimizi Bakanlığımızda ağırladık.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 17, 2020
Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca da fedakar gençlerimizden helallik istedi.
Önce sağlık önce tedbir. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. pic.twitter.com/WkE6fl5bdh