Bakanlar ile öğrenciler arasında samimi görüşme

Dünyada birçok ülkenin koronavirüs etkisi altına girmesinin ardından yurt dışında yaşayan Türkler, güvenli gördükleri ülkelerine dönmek için başvuruda bulundu. 3 bini aşkın Türk vatandaşının yurda dönüşü bugün itibarıyla başladı. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, öğrencilerin kullandığı yurt binalarına yerleştirildi.

Öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nun misafiri

Eşyalarını toplayıp yurtlardan ayrılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefondan dahil oldu.

Öğrencilerden helallik aldı

Bakan Koca, durumun önemini öğrencilere anlattı ve helallik istedi. O anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştı.