GÜNCEL

Bakanlar ile öğrenciler arasında samimi görüşme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtları boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmeye dahil oldu ve gençlerden helallik istedi.

Anadolu Ajansı

Dünyada birçok ülkenin koronavirüs etkisi altına girmesinin ardından yurt dışında yaşayan Türkler, güvenli gördükleri ülkelerine dönmek için başvuruda bulundu. 3 bini aşkın Türk vatandaşının yurda dönüşü bugün itibarıyla başladı. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, öğrencilerin kullandığı yurt binalarına yerleştirildi.

Öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nun misafiri

Eşyalarını toplayıp yurtlardan ayrılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefondan dahil oldu.

Öğrencilerden helallik aldı

Bakan Koca, durumun önemini öğrencilere anlattı ve helallik istedi. O anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
BDDK'dan koronavirüs önlemleri
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih Terim'e erteleme cevabı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı önlem paketi
18 Mart sözleri kısa Çanakkale Zaferi sözleri 2020
İspanya'da hastaneler koronavirüs vakalarıyla baş etmekte zorlanıyor
60 saniyede bugün (17 Mart 2020)
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020 18 Mart kaçıncı yılı?
Murat Boz'dan tepki çeken coronavirüsü paylaşımı! Dışarı çıkın evde durmayın
AÖL sınavları iptal mi MEB yeni tarihi duyurdu